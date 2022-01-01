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MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü - Son Dakika

MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü

01.01.2022 12:08

2022'nin ilk sabahında Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Ansızın vurmaya devam" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"ANSIZIN VURMAYA DEVAM"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, kandil, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB 'Ansızın vurmaya devam' sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü - Son Dakika
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