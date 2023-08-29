Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde araç devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu - Son Dakika

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde araç devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Son Güncelleme: 29.08.2023 20:39

Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehit olduğunu duyurdu.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde askeri araç devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında evli ve 1 çocuk babası Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay şehit düştü. Çalgay'ın şehadet haberi Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

MSB: Araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

PENÇE KİLİT BÖLGESİNDE 1 ASKER ŞEHİT

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde askeri araç devrildi. Kazada Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay (29) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çalgay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB: Araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB: Araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Piyade Astsubay Buğra Çalgay'ın acı haberi Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi şehidin babası Çetin Çalgay'a Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın 6 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

MSB: Araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tokat Valiliği ise sosyal medya hesaplarından, "Milletimizin Başı Sağ Olsun. Tokatlı Hemşehrimiz P. Asb. Kd. Çvş. Buğra Çalgay Pençe Kilit Operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, hemşehrilerimize ve Milletimize başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde araç devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde araç devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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