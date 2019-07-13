Son Dakika Haberleri: MSB, asker alma konusunda yapılacak işlemleri duyurdu
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MSB, asker alma konusunda yapılacak işlemleri duyurdu

3 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler duyurusunu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladı.

MSB, asker alma konusunda yapılacak işlemleri duyurdu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler duyurusunu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Asker Alma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler duyurusunu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladı. Yükümlüler, işlemler duyurusuna "https://asal.msb.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği Asker Alma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlülerce yapılacak işlemler duyurusu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yayımlanan duyuruda, bedelli askerlikten yararlanacaklar yükümlülerin başvurularının 16 Temmuz 2019'da başlayacağı, kura işleminin ise 2020 Ocak ayında yapılacağı ve duyurulacağı aktarıldı. - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
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