MSB: "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı... - Son Dakika

MSB: "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı...

MSB: "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz'da Isparta'daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı".

MSB: "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz'da Isparta'daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı". - ANKARA

Kara Harp Okulu, Isparta, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı... - Son Dakika
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