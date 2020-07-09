MSB: "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı... - Son Dakika

MSB: "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye 'ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz'da Isparta 'daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı". - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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