MSB: Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran'a ertelendi - Son Dakika

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MSB: Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran'a ertelendi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran'a ertelendiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran'a ertelendiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:48 Kaynak: DHA
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