MSB: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor - Son Dakika

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MSB: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, kışla yemekhanelerinin düzenli dezenfekte edildiği, askerlerin de aralıklı düzende oturarak virüsten korunduğu belirtildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, kışla yemekhanelerinin düzenli dezenfekte edildiği, askerlerin de aralıklı düzende oturarak virüsten korunduğu belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:41 Kaynak: DHA
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