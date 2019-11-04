MSB: "Askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, tüm ihtiyaçların...
6 saat önce
MSB: "Askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, tüm ihtiyaçların giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:26 Kaynak: AA
MSB: "Askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, tüm ihtiyaçların giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir."
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