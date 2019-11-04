Son Dakika Haberleri: MSB: "Askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, tüm ihtiyaçların...
Son Dakika Güncel MSB: 'Askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, tüm ihtiyaçların...

MSB: "Askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, tüm ihtiyaçların...

6 saat önce

MSB: "Askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, tüm ihtiyaçların giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir.

MSB:

MSB: "Askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, tüm ihtiyaçların giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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MSB: "Barış Pınarı Harekâtı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel...
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