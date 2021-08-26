Mehmetçik vatan toprağına ayak bastı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan'dan tahliyesinde ilk uçağın Ankara'ya indiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan'dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara'ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" denildi.