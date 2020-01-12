MSB: "Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir" - Son Dakika
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MSB: "Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'te 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulamalarının yakından takip edildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'te 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulamalarının yakından takip edildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"8 Ocak 2020'de İstanbul'da icra edilen Türkiye ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları zirvesinde, Libya ve İdlib'te ateşkes ilan edilmesi kararı alınmış ve taraflara ateşkes çağrısı yapılmıştır. Libya ve İdlib'te 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlamıştır. Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak suretiyle istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir." - ANKARA

Libya, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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