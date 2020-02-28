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MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen...
6 saat önce
MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir." - ANKARA
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