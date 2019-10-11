Son Dakika Haberleri: MSB: "Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."
Son Dakika Güncel MSB: 'Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.'

MSB: "Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

44 dakika önce

MSB: "Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

MSB:

MSB: "Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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