MSB: "Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."
44 dakika önce
MSB: "Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:40 Kaynak: AA
MSB: "Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."
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