Son Dakika Haberleri: MSB: "Aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı...
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MSB: "Aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı...

1 saat önce

MSB: "Aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112 oldu.

MSB:
MSB: "Aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112 oldu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
Irak, 3. Sayfa
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