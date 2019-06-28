MSB: "Aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı...
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MSB: "Aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
MSB: "Aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak
'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112 oldu." - ANKARA
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