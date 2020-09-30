MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip... - Son Dakika

MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip...
MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu geçen birkaç günde tüm dünyaya gösterdi.
MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu geçen birkaç günde tüm dünyaya gösterdi."
Azerbaycan, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:57 - Kaynak: AA
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