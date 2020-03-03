MSB: "Bahar Kalkanı bölgesinde 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Bahar Kalkanı bölgesinde 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

MSB: "Bahar Kalkanı bölgesinde 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi"

10 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı bölgesinde 82 rejim hedefinin ateş altına alındığını, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiğini ve 299 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı bölgesinde 82 rejim hedefinin ateş altına alındığını, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiğini ve 299 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı bölgesinde rejim unsurlarının açtığı ateş sonucu 1 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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