MSB: "Bahar Kalkanı Harekâtı alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Bahar Kalkanı Harekâtı alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman... - Son Dakika

MSB: "Bahar Kalkanı Harekâtı alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman...

6 saat önce

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

MSB:

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." - ANKARA

Bahar Kalkanı Harekatı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:56 Kaynak: İHA
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