MSB: "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat... - Son Dakika

MSB: "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat...

6 saat önce

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir.

MSB:

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Bahar Kalkanı Harekatı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu
TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:12:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]