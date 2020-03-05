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MSB: "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat...
6 saat önce
MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Son Dakika Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma