MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine... - Son Dakika

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine...

6 saat önce

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu.

MSB:

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu."

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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