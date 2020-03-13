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MSB: "Bahar Kalkanı Harekâtı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine...
6 saat önce
MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu." - ANKARA
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