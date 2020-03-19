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MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız...
26 dakika önce
MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur"
MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:10 Kaynak: İHA
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