MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika

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MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:51 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.
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