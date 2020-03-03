MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika

MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.

MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı! Şirket satışı iptal etti
MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu Yunanistan'da bir skandal daha: Türk bayrağı var diye dövdüler

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 00:36:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]