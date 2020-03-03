MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.

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