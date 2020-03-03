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MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma...
7 saat önce
MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:58 Kaynak: AA
MSB: " Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi."
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