MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma... - Son Dakika

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma...

7 saat önce

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: " Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi."

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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