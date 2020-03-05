Son Dakika › Güncel › MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 3 asker yaralı (2) - Son Dakika
MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 3 asker yaralı (2)
6 saat önce
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekat alanında rejim unsurlarının açtığı ateş sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara ve Sözleşmeli Er Enes Kaya için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:36 Kaynak: DHA
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekat alanında rejim unsurlarının açtığı ateş sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara ve Sözleşmeli Er Enes Kaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 4 Mart 2020 tarihinde Bahar Kalkanı bölgesinde Rejimin açtığı ateş sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.
Haber: ANKARA,
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz Ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı Atina'da binlerce kişi mülteciler için sokağa çıktı: Birlikte yaşayabiliriz