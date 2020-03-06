MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 3 asker yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 3 asker yaralı (3) - Son Dakika

MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 3 asker yaralı (3)

1 saat önce

21 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMSB, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 5 Mart 2020 tarihinde rejimin açtığı ateş sonucu Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın şehit edilmesinin ardından silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 3 asker yaralı (3), System.String[]

21 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 5 Mart 2020 tarihinde rejimin açtığı ateş sonucu Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın şehit edilmesinin ardından silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, "SİHA ile 16.00 civarında icra edilen atışlarla Rejim'e ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır" denildi.

Haber: ANKARA,


Bahar Kalkanı Harekatı, Fatih Kara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:13 Kaynak: DHA
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