MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 6 asker yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 6 asker yaralı - Son Dakika

MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 6 asker yaralı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı harekatında rejimin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB: 'Bahar Kalkanı'nda 2 asker şehit, 6 asker yaralı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı harekatında rejimin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yaptı. Albay Olcay Denizer, "Bahar Kalkanı Harekat alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" dedi.

'3 BİN 183 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Şehitlerin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadıklarını bundan sonra da bırakmayacaklarını kaydeden Denizer, "Harekatın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:36 Kaynak: DHA
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