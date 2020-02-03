MSB: Bakan Akar, Suriye sınırına hareket etti - Son Dakika

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MSB: Bakan Akar, Suriye sınırına hareket etti
12 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bakan Hulusi Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Suriye sınırına hareket ettiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:04 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bakan Hulusi Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Suriye sınırına hareket ettiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK'nın komuta kademesiyle karargahta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti" denildi.
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