MSB: Bakan Akar, Suriye sınırına hareket etti - Son Dakika
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MSB: Bakan Akar, Suriye sınırına hareket etti

12 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bakan Hulusi Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Suriye sınırına hareket ettiği açıklandı.

MSB: Bakan Akar, Suriye sınırına hareket etti, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bakan Hulusi Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Suriye sınırına hareket ettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK'nın komuta kademesiyle karargahta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:04 Kaynak: DHA
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