MSB bakanlığa bağlı işlemleri e-Devlet'e taşıdı - Son Dakika
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MSB bakanlığa bağlı işlemleri e-Devlet'e taşıdı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

MSB bakanlığa bağlı işlemleri e-Devlet'e taşıdı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, 'korona virüs'e karşı olası riskleri en aza indirmek, hem vatandaşları hem de çalışanların sağlığını korumak amacıyla, vatandaşların kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceğini belirtti. Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadığı sürece e-Devlet üzerinden yapabilecekleri işlemler için askerlik şubelerine müracaat etmemeleri ricasında bulunuldu.


Vatandaşların Askerlik Şubelerine gitmeden, Askeralma Hizmetleri; Askerlik Yoklama Başvuru Hizmeti, Askerlik Hizmet Tercihleri Hizmeti, Askerlik Erteleme Başvuru Hizmeti, Askerlik Erteleme İptal Başvuru Hizmeti, Askerlik Durum Belgesi Sorgulama Hizmeti, Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti, Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti, Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti, e-Randevu Başvuru Hizmeti, İstiklal Madalyası Başvuru İşlemleri, Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitimi. Seferberlik Hizmetleri; Kara Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri, Deniz Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri, Hava Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri, İş Makineleri Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri, Personel Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Seferberlik Eğitim Durumu Sorgulama İşlemleri, Personel Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemlerini, e-Devlet üzerinden yapabilecek. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:58 Kaynak: İHA

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