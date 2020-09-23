MSB: 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' devam ediyor - Son Dakika

MSB: 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın devam ettiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katıldığı 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' devam ediyor" denildi.
ANKARA, -
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