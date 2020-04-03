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MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz...
7 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:28 Kaynak: AA
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