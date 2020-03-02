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MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 terörist etkisiz hale...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:54 Kaynak: AA
MSB: "Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li 32 terörist etkisiz hale getirildi."
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