MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 9 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:25 Kaynak: DHA
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