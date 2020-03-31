MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 9 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: Barış Pınarı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 9 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:40 Kaynak: DHA

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