MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

17.04.2022 11:02
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini... Esed rejimi ile YPG/PKK'nın karşılıklı ablukası Rusya'nın arabuluculuğuyla gevşiyor Esed rejimi ile YPG/PKK'nın karşılıklı ablukası Rusya'nın arabuluculuğuyla gevşiyor

Terörist, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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