MSB: Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabısndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/ YPG'li terörist daha, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

Barış Pınarı bölgesi güneyinde, saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmişti.