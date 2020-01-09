MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1660 EYP, 891 mayın etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1660 EYP, 891 mayın etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1660 EYP, 891 mayın etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde şu ana kadar 1660 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 891 mayının tespit edilerek, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1660 EYP, 891 mayın etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde şu ana kadar 1660 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 891 mayının tespit edilerek, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
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