MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yol üzerine tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde PKK/ YPG'li teröristler tarafından yol üzerine tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun olarak kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanmış iki adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timimiz tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:58 Kaynak: DHA
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