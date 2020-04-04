Son Dakika › Güncel › MSB: Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:50 Kaynak: DHA
Son Dakika Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek