MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
19.01.2021 19:47
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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