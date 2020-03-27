MSB: Barış Pınarı bölgesinde 41 mayın ve 5 kilo paylayıcı imha edildi - Son Dakika

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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 41 mayın ve 5 kilo paylayıcı imha edildi
16 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 41 mayın ve 5 kilo patlayıcının, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 41 mayın ve 5 kilo patlayıcının, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından, Barış Pınarı bölgesinde devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, 3 adet antitank mayın, 38 adet claymore (yönlendirilmiş mayın) ve 5 kilo patlayıcı madde tespit etti. Mayınlar ve patlayıcı madde METİ Timimiz tarafından imha edildi."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:17 Kaynak: DHA
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