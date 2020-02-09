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MSB: "Barış Pınarı Bölgesinde 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayını tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/ YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayını tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti. El yapımı patlayıcılar EOD timimiz tarafından imha edildi." - ANKARA
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