MSB: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı; 6 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı; 6 ölü, 11 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki bombalı araçlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı" dedi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki bombalı araçlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı" dedi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/ YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı" denildi.

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Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Masum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçla saldırı; 6 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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