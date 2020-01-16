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MSB: "Barış Pınarı bölgesinde EYP düzeneği başarılı bir şekilde imha edildi"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen EYP düzeneğinin başarılı bir şekilde imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen EYP düzeneğinin başarılı bir şekilde imha edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti" denildi. - ANKARA
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