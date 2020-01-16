MSB: "Barış Pınarı bölgesinde EYP düzeneği başarılı bir şekilde imha edildi" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde EYP düzeneği başarılı bir şekilde imha edildi' - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı bölgesinde EYP düzeneği başarılı bir şekilde imha edildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen EYP düzeneğinin başarılı bir şekilde imha edildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen EYP düzeneğinin başarılı bir şekilde imha edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti" denildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
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