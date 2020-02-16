MSB: Barış Pınarı bölgesinde halk, ibadetini özgürce yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı bölgesinde halk, ibadetini özgürce yapıyor - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı bölgesinde halk, ibadetini özgürce yapıyor

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkın, ibadetlerini özgürce yerine getirdiği belirtilerek, Suriyeli kadının, kilisede ibadet ettiklerini söylediği video paylaşıldı.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde halk, ibadetini özgürce yapıyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkın, ibadetlerini özgürce yerine getirdiği belirtilerek, Suriyeli kadının, kilisede ibadet ettiklerini söylediği video paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor" denildi. Açıklama ile paylaşılan videoda, bölge halkının ibadet görüntüleri yer aldı. Ayin sonrası konuşan Suriyeli kadın, kilisede ibadet ettiklerini belirterek, "Daha önceden gelemiyorduk. Allah, kardeşim Erdoğan'a yardım etsin. Uzun ömürler versin. Allah Türk askerine yardım etsin. Bize yardımlarından dolayı. İnşallah her şey kolay ve güzel olur" dedi.

Kilisede olduklarını belirten başka biri ise bölgeyi eski haline getirdiği için Türk askerine ve Türk hükümetine teşekkür ettiğini söyledi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:09 Kaynak: DHA
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