MSB: Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:43 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MSB: Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika 14:47 Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 13:59 Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü 13:30 Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor