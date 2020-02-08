MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz atışlarına gerekli karşılık verilmekte - Son Dakika

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MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz atışlarına gerekli karşılık verilmekte
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusundan yapılan taciz atışlarına gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusundan yapılan taciz atışlarına gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Bölgesi'nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü PKK/ YPG varlığı devam etmekte, bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir" denildi.
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