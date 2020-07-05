MSB: Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı imha edildi - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatının imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatının imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı, kahraman komandolarımız tarafından her türlü emniyet tedbiri alınarak kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.
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Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:41 Kaynak: DHA
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