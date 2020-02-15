MSB: "Barış Pınarı Bölgesindeki çocuklara mayın/EYP'den korunma eğitimi verildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Bölgesindeki çocuklara mayın/EYP'den korunma eğitimi verildi' - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Bölgesindeki çocuklara mayın/EYP'den korunma eğitimi verildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü tarafından yerleştirilen mayın ve EYP'lerden bölge halkı ve özellikle çocukların zarar görmemesi amacıyla okullarda eğitim vermeye başladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü tarafından yerleştirilen mayın ve EYP'lerden bölge halkı ve özellikle çocukların zarar görmemesi amacıyla okullarda eğitim vermeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesi Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan kardeşler, PKK/ YPG'nin haince döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise terör örgütü tarafından tuzaklanan mayınlardan dolayı Layis Hatim Salih adlı 8 yaşındaki çocuk, Tel Abyad Ayn Arus bölgesinde yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Kahraman Mehmetçik, sivil halkın ve özellikle çocukların tuzaklanmış mayınlardan zarar görmesini engellemek amacıyla, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Barış Pınarı bölgesinde bulunan okullardaki öğretmen ve öğrencilere, 5 Şubat itibariyle mayın/EYP tanıtımı ve korunma yöntemleri konulu eğitim vermeye başladı. Verilen eğitimde; terör örgütü tarafından arazi ve yaşam alanlarına döşenmiş mayın/EYP ile karşılaşıldığında bunlara dokunulmaması, hareket ettirilmemesi, derhal bölgeden sorumlu birliğe haber verilerek başta çocuklar olmak üzere, bölgede yaşayan kişilerin zarar görmesini engellemek amaçlanmıştır. Bölgede bugüne kadar; çoğunluğu okul, hastane, köprü, park alanı gibi halkın genel kullanım alanlarına PKK/YPG tarafından yerleştirilen bin 720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Kahraman Mehmetçik bölgenin mayın ve EYP'lerden temizleme faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor."

(Mehmet Kalay/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı
Slovenya'da teleferikten düşen çocuğu kurtaran Milli kayakçımız, kahraman ilan edildi Serhat Akın, İzmir'de açacağı restoranın mutfağını Cemre Uyanık'a teslim etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:38:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Barış Pınarı Bölgesindeki çocuklara mayın/EYP'den korunma eğitimi verildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]