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MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:56 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/ YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." - ANKARA
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