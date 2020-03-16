MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/ YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." - ANKARA

Huzur, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:56 Kaynak: İHA
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