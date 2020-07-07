MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum...
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/ YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:11 Kaynak: İHA
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