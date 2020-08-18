MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/ YPG 'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:11

Kaynak: İHA

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