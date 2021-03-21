MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li...
21.03.2021 10:01
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/ YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li... - Son Dakika
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